3 أندية من دوري روشن تسعى لضم نجم برشلونة

يحظى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ألونسو مطلوب بدوري روشن

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هناك اهتمام من أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع مدافع برشلونة، ماركوس ألونسو”.

وأضافت الصحيفة: “الهلال والاتفاق والاتحاد استفسروا عن ألونسو، وهو لا يريد الإسراع في اتخاذ قراره، فهو مقتنع بأنه يمكن أن يكون مفيدًا لبرشلونة، وربما ينتظر لنهاية الموسم قبل أن يتخذ قراراً”.

وتابعت: “أتلتيكو مدريد مهتم أيضًا بألونسو، كما أن مانشستر يونايتد كان مهتما به في الصيف ولم يتخذ أي خطوة جدية، رغم أن ألونسو لا يمانع في العودة للبريميرليج، علمًا بأنه انتقل لبرشلونة من تشيلسي”.

ماركوس ألونسو هذا الموسم

وتقلص دور ألونسو هذا الموسم، حيث يلعب كبديل لبالدي في مركز الظهير الأيسر، وشارك في 7 مباريات من أصل 17 لقاء رسمي خاضه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، بينهم 4 مواجهات فقط كأساسي.