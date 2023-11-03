Icon

إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس Icon النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الأخدود Icon موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول Icon “سلمان للإغاثة” يوقع مذكرة تعاون لتقديم الدعم اللوجستي وإيصال المساعدات لغزة Icon افتتاح عالمي لقلعة ديزني في بوليفارد سيتي Icon حفلات وفعاليات متنوعة لزوار الأسبوع السوداني في موسم الرياض Icon غاياردو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع الاتحاد Icon 3 أندية من دوري روشن تسعى لضم نجم برشلونة Icon برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي Icon فيديو يكشف سبب حادث انفجار الحدود الأمريكية الكندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

3 أندية من دوري روشن تسعى لضم نجم برشلونة

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
3 أندية من دوري روشن تسعى لضم نجم برشلونة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحظى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ألونسو مطلوب بدوري روشن

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هناك اهتمام من أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع مدافع برشلونة، ماركوس ألونسو”.

قد يهمّك أيضاً
صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022

صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022

بدء استقبال طلبات الشركات للحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

بدء استقبال طلبات الشركات للحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

ماركوس ألونسو
ألونسو

وأضافت الصحيفة: “الهلال والاتفاق والاتحاد استفسروا عن ألونسو، وهو لا يريد الإسراع في اتخاذ قراره، فهو مقتنع بأنه يمكن أن يكون مفيدًا لبرشلونة، وربما ينتظر لنهاية الموسم قبل أن يتخذ قراراً”.

وتابعت: “أتلتيكو مدريد مهتم أيضًا بألونسو، كما أن مانشستر يونايتد كان مهتما به في الصيف ولم يتخذ أي خطوة جدية، رغم أن ألونسو لا يمانع في العودة للبريميرليج، علمًا بأنه انتقل لبرشلونة من تشيلسي”.

ماركوس ألونسو - برشلونة وريال بيتيس
ماركوس ألونسو

ماركوس ألونسو هذا الموسم

وتقلص دور ألونسو هذا الموسم، حيث يلعب كبديل لبالدي في مركز الظهير الأيسر، وشارك في 7 مباريات من أصل 17 لقاء رسمي خاضه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، بينهم 4 مواجهات فقط كأساسي.

ماركوس ألونسو - دوري روشن
ألونسو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة