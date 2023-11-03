إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس النصر يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الأخدود موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول “سلمان للإغاثة” يوقع مذكرة تعاون لتقديم الدعم اللوجستي وإيصال المساعدات لغزة افتتاح عالمي لقلعة ديزني في بوليفارد سيتي حفلات وفعاليات متنوعة لزوار الأسبوع السوداني في موسم الرياض غاياردو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية مع الاتحاد 3 أندية من دوري روشن تسعى لضم نجم برشلونة برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي فيديو يكشف سبب حادث انفجار الحدود الأمريكية الكندية
يحظى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هناك اهتمام من أندية دوري روشن السعودي بالتعاقد مع مدافع برشلونة، ماركوس ألونسو”.
وأضافت الصحيفة: “الهلال والاتفاق والاتحاد استفسروا عن ألونسو، وهو لا يريد الإسراع في اتخاذ قراره، فهو مقتنع بأنه يمكن أن يكون مفيدًا لبرشلونة، وربما ينتظر لنهاية الموسم قبل أن يتخذ قراراً”.
وتابعت: “أتلتيكو مدريد مهتم أيضًا بألونسو، كما أن مانشستر يونايتد كان مهتما به في الصيف ولم يتخذ أي خطوة جدية، رغم أن ألونسو لا يمانع في العودة للبريميرليج، علمًا بأنه انتقل لبرشلونة من تشيلسي”.
وتقلص دور ألونسو هذا الموسم، حيث يلعب كبديل لبالدي في مركز الظهير الأيسر، وشارك في 7 مباريات من أصل 17 لقاء رسمي خاضه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، بينهم 4 مواجهات فقط كأساسي.