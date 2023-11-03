3 إصابات في حريق منزل بجدة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في حي الصفا بجدة.
وقال المدني في تدوينة له عبر منصة إكس: إن الحريق نتج عنه 3 إصابات، تم نقلهم بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحادث وإخماد الحريق، فيما يأتي هذا في ظل الاستجابة السريعة التي يباشر بها رجال الدفاع المدني، التعامل مع مختلف الحوادث.