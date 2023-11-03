Icon

رابح صقر ينشر هدايا محبيه ويعلق: الله لا يحرمني منكم Icon أسعار النفط تواصل الصعود فوق 85 دولارًا للبرميل Icon 3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الباحة وجازان Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ 237.72 ريال Icon أهم خطوات الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال للسعودية من كل دول العالم Icon أصوات بالحزب الديمقراطي تطالب بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة Icon تشيلسي يحسم ديربي لندن برباعية في توتنهام Icon تحذير من وباء كبير قد يكون الأكثر فتكًا بتاريخ البشرية! Icon الدراسة عن بُعد بمدارس البرك اليوم Icon هدية ناسفة تقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول

3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الباحة وجازان

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الباحة وجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد 3 إنذارات حمراء لأهالي الباحة وجازان متوقعًا هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية في منطقة جازان تشمل محافظة الدرب التي من المتوقع أن تستمر فيها الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
إصابة بيلينجهام تُقلق Real Madrid

إصابة بيلينجهام تُقلق Real Madrid

يايسله يسعى لمصالحة الجمهور ضد الرياض

يايسله يسعى لمصالحة الجمهور ضد الرياض

وفي الباحة شمل الإنذار الأول المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد فيما يشمل الإنذار الثاني الباحة والعقيق والقرى والمندق، وبلجرشي وبني حسن ويمتد حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

الظواهر المصاحبة

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض .

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
الرياضة

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3...

الرياضة
التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة

وظائف
حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن
حساب المواطن

حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في...

حساب المواطن
أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو ماني
الرياضة

أوليفر كان: النصر أعاد السعادة لـ ساديو...

الرياضة
بالإجماع والثقة.. عبقرية محمد بن سلمان تحسم ملف استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034
محمد بن سلمان

بالإجماع والثقة.. عبقرية محمد بن سلمان تحسم...

محمد بن سلمان
الشبابيون يشكرون عبدالرحمن بن تركي صاحب تذكرة المليون ريال
الرياضة

الشبابيون يشكرون عبدالرحمن بن تركي صاحب تذكرة...

الرياضة
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم
الرياضة

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم

الرياضة