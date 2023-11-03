3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الباحة وجازان

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد 3 إنذارات حمراء لأهالي الباحة وجازان متوقعًا هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية في منطقة جازان تشمل محافظة الدرب التي من المتوقع أن تستمر فيها الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي الباحة شمل الإنذار الأول المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد فيما يشمل الإنذار الثاني الباحة والعقيق والقرى والمندق، وبلجرشي وبني حسن ويمتد حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

الظواهر المصاحبة

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض .

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.