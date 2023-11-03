3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الحدود الشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد 3 تنبيهات من أمطار غزيرة على الحدود الشمالية مصحوبة برياح شديدة السرعة تحد الرؤية الأفقية.

طقس الحدود الشمالية

وتشمل الإنذارات رفحاء وطريف وعرعر والعويقيلة وتمتد حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الأربعاء، مع توقعات تساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية وانعدام الرؤية الأفقية بسبب الرياح.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.