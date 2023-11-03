3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الطائف وميسان والعرضيات وأضم

حذر المركز الوطني لـ الأرصاد من امطار غزيرة تشمل عدة محافظات من منطقة مكة المكرمة وتمتد على مدار نهار الغد.

توقعات الأرصاد

وقال المركز في الإنذار الأول إن محافظة العرضيات سوف تشهد أمطارًا غزيرة تمتد من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساء خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أما الإنذار الثاني فيشمل محافظة الطائف والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ويمتد أيضًا من الثانية عشرة ظهرًا حتى العاشرة من مساء غد الأحد.

في حين يشمل الانذار الثالث محافظتي أضم وميسان والمناطق المفتوحة والطرق السريعة خلال نفس المدة المشار إليها.

ولفت المركز إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما نبَّه مركز الأرصاد من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.