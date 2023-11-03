3 التزامات منطبقة على مستفيدي الأرض المجانية

أكد برنامج سكني أن هناك 3 التزامات منطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.

وقال سكني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، اليوم الاثنين: إن الالتزامات المطبقة هي:

1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3- تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الإشغال.

3700 أرض مجانية

وفي وقت سابق، كشف برنامج “سكني” عن إتاحة أكثر من 3700 أرض مجانية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، وذلك عبر موقع وتطبيق سكني في مختلف مناطق السعودية، في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان– أحد برامج رؤية المملكة 2030– عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

وأوضح البرنامج، أن الأراضي التي تم إتاحتها إلكترونيًّا توزعت على عدد من مناطق المملكة، إذ شملت الأراضي المجانية المتاحة للأسر السعودية إتاحة 2361 قطعة أرض في مخططات ولي العهد (النرجس) في منطقة مكة المكرمة، و1006 أراضٍ بمحافظتي المجمعة وعفيف التابعتان لمنطقة الرياض، و421 قطعة أرض بالمنطقة الشرقية في كل من محافظات بقيق والنعيرية.

طرح المزيد من الأراضي

وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف مناطق السعودية عبر موقع وتطبيق “سكني”، والتي يمكن حجزها إلكترونيًّا بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.