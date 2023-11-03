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منها إخراجهم من الحظائر لبعض الوقت

3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ مساءً
3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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وجهت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة العديد من التوصيات بشأن تربية الأغنام في فصل الشتاء.

أمراض تنفسية

وأوصت الإدارة، عبر حسابها بمنصة إكس، بإخراج الأغنام خارج الحظائر خلال فصل الشتاء، حيث إن إخراج الأغنام لبعض الوقت يحمي الحيوانات من الإصابة بالأمراض وبخاصة الأمراض التنفسية.

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كما أوصت الإدارة باستخدام معالف مقاومة للعوامل الجوية الخارجية، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي داخل المزرعة للحد من انتشار الأمراض بين الحيوانات.

بداية الشتاء

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أول أيام فصل الشتاء في المملكة، حيث يكون يوم الجمعة القادم أول أيام الشتاء أرصاديًّا.

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار أعلى من المعدل، بنسبة احتمال 50% على أجزاء من الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية، مع ارتفاع في معدل درجات الحرارة السطحية الفصلية بمقدار درجة ونصف الدرجة بنسبة احتمال تصل إلى 80%، حيث يكون التغير أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة.

وحسب تقرير الأرصاد عن التوقعات الفصلية والحالة السائدة لشتاء العام الحالي، فإن شهر يناير سيكون أكثر شهور العام برودة والأعلى من حيث هطول الأمطار يليه شهرا ديسمبر وفبراير، كما أنه سيكون أكثر الشهور التي تشهد عدد أيام الحالات الشديدة الأمطار.

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