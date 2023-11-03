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منها في حال تم تجديدها

3 حالات يُسمح فيها بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
3 حالات يُسمح فيها بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الأحوال المدنية التأكد على أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

كما أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

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صور تجديد بطاقة الهوية

– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.

– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

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