3 سلوكيات مشهورة تزيد الحالة النفسية سوءًا

أكد الأخصائي والمعالج النفسي أسامة الجامع، أن هناك بعض السلوكيات في الحياة تزيد من الحالة النفسية سوءًا.

وقال الجامع في تدوينة له عبر منصة إكس، اليوم الخميس: إن هذه السلوكيات المذكورة يهرب من خلالها الشخص من المشكلة الحقيقية، ضاربًا عدة أمثلة على تلك السلوكيات ومنها:

سلوكيات تزيد الحالة النفسية سوءًا

– لبس نظارات شمسية باستمرار لتجنب اتصال النظر مع الآخرين.

– الدخول لمناسبة اجتماعية بصحبة شخص لتخفيف ضغط نظر الناس إليه عند الدخول.

– اختيار مقاعد ليس حولها أحد عند الجلوس لتجنب الحديث مع شخص.

الحل بالمواجهة

ولفت إلى أن الحل لهذه السلوكيات هي بالمواجهة مثل:

– انظر للآخرين بأعينهم حتى لو كان مربكًا لك فترة ثم تعتاد.

– ادخل لوحدك، لا بأس أن تخاف، حتى لو نظروا إليك هذا طبيعي.

– اجلس في وسط مجموعة، واجه خوفك، ابدأ الحديث، لا تهرب.