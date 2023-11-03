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3 سلوكيات مشهورة تزيد الحالة النفسية سوءًا

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
3 سلوكيات مشهورة تزيد الحالة النفسية سوءًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأخصائي والمعالج النفسي أسامة الجامع، أن هناك بعض السلوكيات في الحياة تزيد من الحالة النفسية سوءًا.

وقال الجامع في تدوينة له عبر منصة إكس، اليوم الخميس: إن هذه السلوكيات المذكورة يهرب من خلالها الشخص من المشكلة الحقيقية، ضاربًا عدة أمثلة على تلك السلوكيات ومنها:

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سلوكيات تزيد الحالة النفسية سوءًا

– لبس نظارات شمسية باستمرار لتجنب اتصال النظر مع الآخرين.
– الدخول لمناسبة اجتماعية بصحبة شخص لتخفيف ضغط نظر الناس إليه عند الدخول.
– اختيار مقاعد ليس حولها أحد عند الجلوس لتجنب الحديث مع شخص.

الحل بالمواجهة

ولفت إلى أن الحل لهذه السلوكيات هي بالمواجهة مثل:

– انظر للآخرين بأعينهم حتى لو كان مربكًا لك فترة ثم تعتاد.
– ادخل لوحدك، لا بأس أن تخاف، حتى لو نظروا إليك هذا طبيعي.
– اجلس في وسط مجموعة، واجه خوفك، ابدأ الحديث، لا تهرب.

 

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