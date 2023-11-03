3 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 32 مليون

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شهد سوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الخميس، تنفيذ 3 صفقات خاصة على 5.6 مليون سهم.
وشملت الصفقات أسهم البنك الأول وشركتي أرامكو وباتك، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 32 مليون ريال.
|م
|الشركة
|السعر
|الكمية المتداولة(سهم)
|القيمة المتداولة (ريال)
|1
|أرامكو السعودية
|33.25
|500,000.00
|16,625,000.00
|2
|باتك
|2.06
|5,000,000.00
|10,300,000.00
|3
|الأول
|34.45
|147,944.00
|5,096,670.80