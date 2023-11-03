3 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 32 مليون

شهد سوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الخميس، تنفيذ 3 صفقات خاصة على 5.6 مليون سهم.

تفاصيل الصفقات

وشملت الصفقات أسهم البنك الأول وشركتي أرامكو وباتك، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 32 مليون ريال.