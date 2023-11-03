لقطات توثق تدفق الشلالات غرب تبوك 3 عمليات أمنية ميدانية لضبط مروجي المخدرات وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال 55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستحواذ على 25% من الخريّف للبترول 13 وظيفة شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل الفنون البصرية تضع مبنى المغرزات تحت تصرف الفن وظائف شاغرة في فروع الخطوط القطرية ذا هايف .. تجربة جديدة لعشاق الفنون الموسيقية الحديثة
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في 3 عمليات أمنية ميدانية على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين، اتخذوا من 3 شقق سكنية بمدينة الرياض أوكارًا لترويج 13.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و 3036 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | جهود متواصلة للحرب على المخدرات .. إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تكشف عن (3) عمليات أمنية ميدانية للقبض على مروجين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Qgg4uLobaN
— الأمن العام (@security_gov) November 13, 2023