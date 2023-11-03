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وفق أحدث المعايير العالمية

3 محاور لتعامل أمانة الشرقية مع الحالة المطرية

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
3 محاور لتعامل أمانة الشرقية مع الحالة المطرية
المواطن - فريق التحرير

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استعرض وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بخرجي، خطط المنطقة للتعامل مع الحالة المطرية عن طريق 3 محاور.

3 محاور

ولفت بخرجي، خلال تصريحات عبر قناة الإخبارية، اليوم الخميس، إلى أنه تم تجهيز خطة مسبقة للتعامل مع الحالة الممطرة بالمنطقة تتضمن 3 محاور رئيسية وهي؛ الاستعداد، والمواجهة، وفترة التعافي.

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أتم الاستعداد

وأكد أن أجهزة وأطقم الدفاع المدني على أتم استعداد للتعامل مع الحالات المطرية المتوقعة على المنطقة الشرقية.

ولفت وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، إلى أنه سيتم التعامل مع الحالات المطرية الهابطة على المنطقة، وفق أحدث المعايير العالمية في إدارة الحالات المطرية.

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