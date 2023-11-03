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يجب الحذر من رفع الصوت عند قبر النبي ﷺ

3 وصايا من السديس لقاصدي الحرمين الشريفين في الإجازة المدرسية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
3 وصايا من السديس لقاصدي الحرمين الشريفين في الإجازة المدرسية
المواطن - فريق التحرير

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وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، العديد من الوصايا الدينية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في الإجازة المدرسية.

وذكر الحساب الرسمي الموحّد لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على منصة إكس، أن وصايا الشيخ السديس جاءت كما يلي:

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3 وصايا

أخي القاصد المبارك، تشرع لك عند زيارة المسجد النبوي؛ زيارة قبر النبي ﷺ والسلام عليه، وزيارة قبر صاحبَيه والسلام عليهما، ويجب الحذر من رفع الصوت عند قبر النبي ﷺ؛ فحرمته ميتًا كحرمته حيًّا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذينَ يَغُضّونَ أَصواتَهُم عِندَ رَسولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذينَ امتَحَنَ اللَّهُ قُلوبَهُم لِلتَّقوى لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ عَظيمٌ﴾ [الحجرات: 3].

وثالثًا، لأدائك النافلة من غير مزاحمة في الروضة الشريفة، دون غيرها من بقاع المسجد النبوي مزية؛ لقوله ﷺ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ» [متفق عليه].

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