3.45 ريالات قيمة رحلة التنقل في جميع حافلات الطائف

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن الهيئة تحفز استخدام وسائل النقل العام، موضحًا أن قيمة الرحلة للتنقل في جميع حافلات محافظة الطائف تبلغ 3.45 ريالات.

حافلات الطائف

وتابع في مداخلة مع قناة الإخبارية أنه من خلال مبلغ التنقل في حافلات الطائف يستطيع أي شخص الانتقال في جميع أرجاء المحافظة سواء يصل إلى المطار أو وسط البلد أو حتى المعالم الرئيسية للمحافظة.

ولفت إلى أن هذا المبلغ جيد مقارنة بوسائل النقل الأخرى، سواء الأجرة أو تطبيقات نقل الركاب.

تدشين المشروع

وكان أمين الطائف قد وقّع في وقت سابق عقدين لمشروع شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف، وتنفيذ خدمات البنية التحتية للشبكة، بتكلفة بلغت 100 مليون ريال.

ويستفيد من مشروع حافلات الطائف أكثر من مليوني راكب سنويًّا يوفر لهم مشروع النقل العام خيارات نقل متعددة، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي يوفرها المشروع، والمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية بشكل كبير، والحد من تلوث البيئة بعوادم المركبات.

وهناك 9 مسارات لمشروع تشغيل النقل العام بالحافلات بطول 293 كيلومترًا، تضم 182 نقطة توقف، وتعمل 58 حافلة لنقل الركاب على مدار 18 ساعة عمل، ويعمل عليها 116 سائقًا للحافلات.