30 وظيفة شاغرة بفروع شركة ساماكو

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي قيادة مركبة (عدد 10 وظائف/ الرياض).

– أخصائي قيادة مركبة (عدد 10 وظائف/ الخبر).

– أخصائي قيادة مركبة (عدد 10 وظائف/ جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)