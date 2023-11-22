Icon

مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر Icon كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم Icon 300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة Icon كورونا يهدد بـ سارس-كوف-2 Icon المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين Icon توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم Icon طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟ Icon التونسيون مهددون بالعطش Icon فيصل بن فرحان: وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل Icon حساب المواطن: يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في 4 حالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخالفة تُعَرض صاحبها للمخالفة

300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الدراجة النارية في غير ما خُصصت له، من خلال تحميلها بأدوات أو معدات؛ حيث يُعد ذلك مخالفة تُعَرض صاحبها للمخالفة.

غرامة مالية

وقالت المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، إن قيام سائق الدراجة النارية أو العادية أو ما في حكمهما بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تُعَرض مستخدمي الطريق للخطر؛ يُعَد مخالفة مرورية.

قد يهمّك أيضاً
4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في الخبر

4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في الخبر

خلال أسبوع.. ضبط 17556 مخالفاً بينهم 12 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

خلال أسبوع.. ضبط 17556 مخالفاً بينهم 12 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

‏وأوضح أن الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.

الاعتراض على المخالفات

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار