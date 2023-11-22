مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم 300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة كورونا يهدد بـ سارس-كوف-2 المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟ التونسيون مهددون بالعطش فيصل بن فرحان: وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل حساب المواطن: يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في 4 حالات
حذّرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الدراجة النارية في غير ما خُصصت له، من خلال تحميلها بأدوات أو معدات؛ حيث يُعد ذلك مخالفة تُعَرض صاحبها للمخالفة.
وقالت المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، إن قيام سائق الدراجة النارية أو العادية أو ما في حكمهما بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تُعَرض مستخدمي الطريق للخطر؛ يُعَد مخالفة مرورية.
وأوضح أن الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.