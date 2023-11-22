300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة

حذّرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الدراجة النارية في غير ما خُصصت له، من خلال تحميلها بأدوات أو معدات؛ حيث يُعد ذلك مخالفة تُعَرض صاحبها للمخالفة.

غرامة مالية

وقالت المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، إن قيام سائق الدراجة النارية أو العادية أو ما في حكمهما بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تُعَرض مستخدمي الطريق للخطر؛ يُعَد مخالفة مرورية.

‏وأوضح أن الغرامة المالية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.

الاعتراض على المخالفات

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.