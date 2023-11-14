35 ألف ريال الحد الأدنى في رواتب مجال الأمن السيبراني

تحدث الخبير في الأمن السيبراني عبدالرحمن الكناني، عن الحد الأدنى لرواتب المختصين في مجال الأمن السيبراني.

وقال خلال لقاء له مع قناة “الإخبارية”: “قطاع الأمن السيبراني من أهم القطاعات وهناك تنافس في الرواتب عالٍ جدًّا على مستوى العالم وليس المملكة فقط”.

رواتب الأمن السيبراني

وأشار إلى أن الحد الأدنى للرواتب في شركات الأمن السيبراني 10 آلاف دولار، ما يعادل 35 ألف ريال، موضحًا أن هناك مختصين يجنون ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن هناك ثغرات يدفع لها ملايين الدولارات من قبل شركات كبرى، فهناك منصة لاكتشاف الثغرات، وعند اكتشاف أي ثغرة يحصل الشخص على مكافأة بشكل فوري.

وتختلف رواتب الموظفين في قطاع الأمن السيبراني بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك المستوى الوظيفي، والخبرة، والمؤهلات، وحجم وطبيعة الشركة أو المنظمة التي يعملون فيها.

علاوة على ذلك، تختلف الرواتب أيضًا حسب قطاع الأعمال، مثل الشركات الخاصة، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات غير الربحية.

مستقبل القطاع

يُعتبر الأمن السيبراني من التخصصات الدراسية الناشئة والمطلوبة، حيث يتوجب على الكثير من الأخصائيين والمهنيين الإلمام بالمشهد العام للأمن السيبراني، وذلك في ظل تطوره وتغيره المستمرين. أما مستقبل الأمن السيبراني فإنه يتخطى بكثير حدود حماية البيانات والمعلومات، ليصل إلى تأمين خطوط الدفاع عن المجتمع ضدّ الهجمات الإلكترونية.