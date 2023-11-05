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35 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
35 وظيفة شاغرة لدى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– طبيب استشاري طب نفسي.

– طبيب نائب طب نفسي.

– أخصائي نفسي.

– أخصائي نفسي إكلينيكي.

– أخصائي اجتماعي.

– طبيب استشاري طب الأسرة.

– طبيب نائب طب الأسرة.

– أخصائي تمريض.

– صيدلي.

– أخصائي السموم.

– أخصائي مختبر طبي.

– فني سحب دم.

– أخصائي تغذية إكلينيكية.

– أخصائي مكافحة عدوى.

– مشرف صيانة وتشغيل.

– فني صيانة وتشغيل.

– كبير أخصائيين خدمات مساندة.

– مأمور مستودعات.

– مسؤول سلامة.

– منسق حركة.

– أخصائي تموين.

– أخصائي إدارة مخاطر أول.

– أخصائي إدارة الجودة.

– مدير مركز.

– مدير وحدة إدارة المعرفة.

– أخصائي بيانات.

– أخصائي خدمات المرضى.

– مترجم.

– أخصائي تثقيف صحي.

– أخصائي صحة وسلامة مهنية.

– مراجع جودة إكلينيكي.

– أخصائي تطوير أعمال.

– أخصائي تقنية المعلومات.

– أخصائي مشاريع.

– سكرتير طبي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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