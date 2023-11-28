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على متن الطائرة الإغاثية الـ22 لشعب غزة

39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار العريش

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار العريش
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ22، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

المساعدات السعودية

وكانت الطائرة الإغاثية الـ22 قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق اليوم، وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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