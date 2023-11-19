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39 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
39 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر 39 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى، وذلك للعمل في كل من الرياض، جدة، الشرقية، ينبع.

المسميات الوظيفية

وأوضحت الوزارة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: “مدير المشاريع البحثية، أخصائي اتصالات إدارية، أخصائي شراكات استراتيجية، أخصائي سياسات وأداء وامتثال بيئي، مهندس أول استدامة وتغير مناخي، فني أول، مراقب فن، وغيرها من الوظائف”.

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موعد التقديم:

التقديم على الوظائف متاح التقديم حالياً وذلك من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

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