4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم محمد عبده يرسل تبليغ مقاضاة لـ بسمة بوسيل بسبب الأماكن الرائد يسجل ثنائية في الطائي بالشوط الأول النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة في فروع شركة KPMG حمدالله يسجل الهدف رقم 750 لـ الاتحاد وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي بيراميدز يهزم مازيمبي بصعوبة في دوري أبطال إفريقيا
كشفت دراسة جديدة أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم والحنجرة.
وبحسب موقع “إكسبريس”، تدرج مؤسسة القلب البريطانية أربعة أطعمة، يتم تناولها عادة في وجبة الفطور، على أنها فائقة المعالجة:
– السجق.
– حبوب الفطور.
– الخبز المنتج بكميات كبيرة.
– الزبادي بنكهة الفاكهة.
وأظهرت النتائج أن تناول المزيد من UPFs بنسبة 10% يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 23%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 24%.
ويرى الباحثون أن الملوثات الموجودة في عبوات UPFs المحفوظة فيها، بالإضافة إلى عملية التصنيع، يمكن أن تساعد في تفسير العلاقة بين استهلاك UPFs وسرطان الفم والحنجرة.