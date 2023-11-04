Icon

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم Icon محمد عبده يرسل تبليغ مقاضاة لـ بسمة بوسيل بسبب الأماكن Icon الرائد يسجل ثنائية في الطائي بالشوط الأول Icon النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة في فروع شركة KPMG Icon حمدالله يسجل الهدف رقم 750 لـ الاتحاد Icon وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد Icon إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon بيراميدز يهزم مازيمبي بصعوبة في دوري أبطال إفريقيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
منها الزبادي بنكهة الفاكهة

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة جديدة أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم والحنجرة.

وبحسب موقع “إكسبريس”، تدرج مؤسسة القلب البريطانية أربعة أطعمة، يتم تناولها عادة في وجبة الفطور، على أنها فائقة المعالجة:

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنين و3 يمنيين هربوا الحشيش والقات

ضبط مواطنين و3 يمنيين هربوا الحشيش والقات

في اليوم العالمي للطفل‬‎ فرص متساوية لتنمية المهارات

في اليوم العالمي للطفل‬‎ فرص متساوية لتنمية المهارات

– السجق.
– حبوب الفطور.
– الخبز المنتج بكميات كبيرة.
– الزبادي بنكهة الفاكهة.

نتائج الدراسة

وأظهرت النتائج أن تناول المزيد من UPFs بنسبة 10% يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة 23%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 24%.

ويرى الباحثون أن الملوثات الموجودة في عبوات UPFs المحفوظة فيها، بالإضافة إلى عملية التصنيع، يمكن أن تساعد في تفسير العلاقة بين استهلاك UPFs وسرطان الفم والحنجرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
الرياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية
السعودية اليوم

المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
السعودية اليوم

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء...

السعودية اليوم
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو
الرياضة

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي...

الرياضة
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
السعودية اليوم

أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

السعودية اليوم
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
حساب المواطن

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب...

حساب المواطن