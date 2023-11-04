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4 أمور تحميك عند القيادة في الأجواء الماطرة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
4 أمور تحميك عند القيادة في الأجواء الماطرة
المواطن - فريق التحرير

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حثت إدارة أمن الطرق قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأجواء الماطرة حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للسلامة المرورية.

ضوابط القيادة في الأجواء الماطرة

وأوضحت أمن الطرق أن الضوابط المطلوبة تتمثل فيما يلي:

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  • ترك مسافة آمنة مع المركبات الأخرى.
  • استخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
  • التمهل وتخفيف السرعة بسبب انزلاق الطرق.
  • تجنب الخوض في البرك وتجمعات المياه.

القيادة الآمنة على الطريق

ويؤكد خبراء السيارات أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل القيادة الآمنة على الطريق أمرًا هامًا وضروريًا ومن بينها ما يلي:

1. الحفاظ على السلامة الشخصية:

القيادة الآمنة تساعد في الحفاظ على سلامتك الشخصية وسلامة الآخرين على الطريق. تجنب الممارسات الخطرة والتزام القوانين المرورية يقلل من احتمال وقوع حوادث خطيرة وإصابات.2. الحفاظ على سلامة الآخرين:

القيادة الآمنة تعنى أيضًا بسلامة الآخرين على الطريق، بما في ذلك السائقون الآخرون وركاب السيارات والمشاة. بالقيادة بحذر واحترام القوانين المرورية، يمكنك تقليل خطر تعريض الآخرين للإصابة أو الأذى.3. تجنب المخاطر المالية والقانونية:

القيادة غير الآمنة يمكن أن تؤدي إلى عواقب مالية وقانونية جسيمة. إذا ارتكبت مخالفة مرورية، فقد تتعرض لغرامات مالية، وربما تفقد نقاط الرخصة أو الرخصة نفسها. في حالة وقوع حادث، قد تتحمل المسؤولية المدنية وتواجه مطالبات تعويض ضخمة.4. تحسين كفاءة الوقود:

القيادة الآمنة تساعد في تحسين كفاءة استهلاك الوقود للمركبة. على سبيل المثال، إذا قمت بالقيادة بسرعة معتدلة وتجنبت التسارع والتوقف المفاجئ، فستستهلك كميات أقل من الوقود وبالتالي توفر المال وتحافظ على البيئة.5. تقليل الازدحام المروري:

القيادة الآمنة تساعد في تقليل الازدحام المروري. عندما تقود بتوجيه صحيح وبدون حوادث، فإنك تساهم في تحسين تدفق حركة المرور وتقليل وقت الانتظار والازدحام على الطرق.

الأجواء الماطرة

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