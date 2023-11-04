4 خطوات لاستقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو مانشيني عن استبعاد كنو والبريكان والغنام: الباب مفتوح للجميع رقم مميز لهلال جيسوس في دوري روشن هيئة النقل تسلِّم رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني بلماضي يتوقع فوز رياض محرز بأفضل لاعب إفريقي 2023 هل يتنازل لينجارد عن طلباته للانضمام إلى الاتفاق؟ مليونا زائر خلال أسبوعين منذ انطلاق فعاليات موسم الرياض هيئة المسرح تُنظم عرض الغابة ضمن فعالية العروض الأرجنتينية بالرياض باتنا يُلاحق كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة مميزة
حددت منصة مساند بالتفصيل خطوات استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة.
قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”
قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.
وكان برنامج مساند قد أكد أن عامل الخدمة المنزلية المخالف يتحمل تكاليف عودته إلى بلده بعد مضي فترة التجربة لعدم التزامه بمدة العقد المتفق عليها.
وأضاف مساند ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، إنه يمكن الاطلاع على لائحة العمالة المنزلية من خلال زيارة الرابط التالي- مركز المعرفة- القرارات والأنظمة- الأنظمة والإجراءات من هنا.
في سياق متصل، أعادت منصة مساند التذكير بخطوات نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل جديد والإجراءات المترتبة على ذلك.
وتلقت المنصة سؤالًا من مواطن يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول إن النقل يتم من خلال ما يلي:
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.