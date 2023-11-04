4 خطوات لاستقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة

حددت منصة مساند بالتفصيل خطوات استقدام العمالة المنزلية عبر خدمة معروفة.

خطوات الاستقدام عبر معروفة

– اختيار نوع الاستقدام:

قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”

– اختيار التأشيرة:

قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.

– طلب التعاقد:

قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.

– الدفع:

قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

وكان برنامج مساند قد أكد أن عامل الخدمة المنزلية المخالف يتحمل تكاليف عودته إلى بلده بعد مضي فترة التجربة لعدم التزامه بمدة العقد المتفق عليها.

وأضاف مساند ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، إنه يمكن الاطلاع على لائحة العمالة المنزلية من خلال زيارة الرابط التالي- مركز المعرفة- القرارات والأنظمة- الأنظمة والإجراءات من هنا.

في سياق متصل، أعادت منصة مساند التذكير بخطوات نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل جديد والإجراءات المترتبة على ذلك.

نقل كفالة عامل

وتلقت المنصة سؤالًا من مواطن يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول إن النقل يتم من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.