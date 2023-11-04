4 محاور رئيسية وتجارب تفاعلية في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 

كشفت المملكة اليوم عن جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يُقام تحت شعار “من الطموح إلى العمل”، وذلك بتاريخ 4 ديسمبر 2023م بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) على أرض مدينة إكسبو دبي.

ويجمع المنتدى نخبة من الشخصيات المؤثرة، وخبراء المناخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين بهدف تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة أفضل السبل المتاحة لمواجهة التحديات المناخية.

قائمة المتحدثين

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى ويليام توماس وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد؛ والدكتورة أنجيلا ويلكنسون الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي؛ وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير؛ وفرانسوا جاكو الرئيس التنفيذي لشركة إير ليكويد، وعددًا من الوزراء.

ويركز جدول أعمال المنتدى على عدة مواضيع أساسية تشمل: ابتكار حلول الطاقة النظيفة وتطبيقها، والنظام البيئي للبحر الأحمر، وتمويل أنشطة العمل المناخي، وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، كما يمثل المنتدى فرصة مثالية للجهات المعنية بالعمل المناخي لعقد حوارات مثمرة وتبادل الأفكار والرؤى، وتسليط الضوء على المنهجيات المبتكرة في التصدي للتحدّيات البيئية ودعم جهود العمل المناخي حول العالم.

جدول أعمال حافل بالجلسات النقاشية

سيشهد المنتدى تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية التي تغطي أربعة محاور رئيسية: “مجالات العمل البيئي في القطاع الصناعي”، و”مستقبل النظام المالي”، و”دور الابتكار في رحلة التحوّل”، و”التأثير الشامل للعمل المناخي”. وستتناول هذه الجلسات مجموعة من القضايا الملحة، بما في ذلك حلول مصادر الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، والتقنيات المناخية المبتكرة، وحماية البحر الأحمر، والتخطيط الحضري المستدام، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقنيات الهيدروجين، والاستثمارات في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإصلاحات المستمرة في المنظومة المالية العالمية.

وفي عام التقييم العالمي لمدى التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، سيوفر منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 منصة مهمة تسهم في تسريع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

سلسلة حوارات

إضافة إلى المنتدى، يمتد معرض مبادرة السعودية الخضراء، الذي يفتتح أبوابه طوال فترة انعقاد مؤتمر “كوب 28” من الساعة 10:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً، باستثناء يوم 4 ديسمبر المخصص للمنتدى، لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية في المملكة حاليًّا بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز جهود العمل المناخي.

وستشهد مبادرة السعودية الخضراء هذا العام تنظيم سلسلة حوارات تفاعلية تهدف إلى تمكين المزيد من الجماهير من التعرّف على أحدث توجهات العمل المناخي. ومن المقرر إجراء هذه الحوارات يوميًّا في جناح معرض المبادرة.

وتسلّط هذه الحوارات الضوء على التوجهات المستقبلية في مجال الاستدامة بما يتماشى مع جدول أعمال مؤتمر “كوب 28″، كما تغطي مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك التقنيات الجديدة التي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة.

تجارب تفاعلية

يسلّط معرض مبادرة السعودية الخضراء الضوء على حجم وتنوع مبادرات العمل المناخي الجارية في المملكة، وقائمة الأفراد والهيئات والشركات التي تدعم هذه الجهود. ويتيح المعرض للزوار إمكانية الاطلاع على جهود المملكة والتقدم المستمر الذي تحرزه نحو تحقيق الأهداف الوطنية المحددة، كما يسهم في التعريف بمبادرات الاستدامة المتنوعة التي نجحت بالفعل في إحداث تأثير إيجابي في المملكة.

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