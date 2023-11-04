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تتيح القيادة لمسافة تزيد عن 500 كم

4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في الخبر

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في الخبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت بلدية محافظة الخبر، في المنطقة الشرقية، عن تدشين 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية، تتيح لقائدي المركبات القيادة لمسافة تزيد على 500 كم بعد الشحن.

5 مواقع جديدة

وتابعت بلدية الخبر، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أنها تعمل على تجهيز 5 مواقع جديدة في المحافظة لمحطات الشحن الكهربائي.

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وأشارت بلدية محافظة الخبر إلى أن محطات شحن السيارات الكهربائية تدعم الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها.

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