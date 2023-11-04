لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات اقتصادية هامة 4 نصائح لسهولة تشغيل محرك السيارة في الشتاء لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف سلطان الغنام المدافع الأكثر مساهمة بالأهداف وزارة الرياضة تطلق مشروع حقوق تسمية الملاعب الاتفاق يطبق تكتيك مباراة الاتحاد اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس 50 شركة عالمية رائدة تشارك في معرض الرياض للسيارات توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم
يوضح الخبراء، أن تسخين محرك السيارة في الشتاء كان يُعتقد في السابق أنه ضرورة لتحسين أداء المحرك وتجنب التلف الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة. ومع ذلك، مع تطور تكنولوجيا المحركات الحديثة، أصبحت حاجة تسخين المحرك في الشتاء غير ضرورية في معظم الحالات.
ويأتي تصمم محركات السيارات الحديثة بتقنيات تسخين سريعة، وزيوت محرك عالية الجودة، مما يسمح بتشغيل المحرك بشكل فعال في درجات حرارة منخفضة دون الحاجة لتسخين مسبق.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد بعض الأمور التي يمكنك اتباعها لتسهيل بدء تشغيل المحرك في الشتاء:
من الجدير بالذكر أنه قد يكون هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب تسخين المحرك قبل البدء في القيادة، مثل الظروف القاسية جدًّا ودرجات الحرارة المنخفضة جدًّا.
في مثل هذه الحالات، يمكنك اتباع توجيهات الشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات حول التعامل مع السيارة في الشتاء وتسخين المحرك.