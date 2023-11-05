5 أرقام قياسية لـ النصر بعد فوزه على الوحدة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، 5 أرقام قياسية وذلك بعد فوزه على نادي الوحدة أمس بنتيجة 3-1 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأرقام الـ5

الرقم الأول هو وصول عدد انتصارات أصفر الرياض على الوحدة في مكة بملعب الشرائع إلى 8 انتصارات مقابل خسارة وحيدة وتعادلين.

الرقم الثاني هو وصول أصفر الرياض للفوز رقم 15 ضد الوحدة في جميع المسابقات مقابل 3 انتصارات للوحدة والتعادل بينهما في 3 مباريات.

الرقم الثالث، هو أن النصر وصل للفوز رقم 10 هذا الموسم كثاني أكثر الأندية تحقيقًا للفوز بعد الهلال كما نال لقب الأكثر إحرازًا للأهداف في دوري روشن برصيد 36 هدف وبفارق هدفين عن جاره الهلال.

الرقم الرابع هو أن العالمي أصبح أكثر الأندية حصولًا على النقاط خارج الأرض حيث تحصل على 18 نقطة من 7 مباريات.

الرقم الخامس، وصول أصفر الرياض للفوز رقم 17 في آخر 18 مباراة خاضها في كل المسابقات مقابل تعادل وحيد.

النصر ضد الوحدة

وخلال مباراة أمس، وفي الشوط الأول، سجل البرازيلي أليكس تيليس الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ11 ثم أضاف الفريق الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالإله العمري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تقدم أصفر الرياض بالهدف الثالث في الدقيقة الـ50 بعد خطأ في التمرير من لاعب الوحدة.

وعند حلول الدقيقة الـ81، قلص اللاعب البرازيلي أنسيلمو الفارق لنادي الوحدة مسجلًا الهدف الوحيد لناديه.