5 أرقام مميزة لـ الهلال بدوري روشن

واصل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليحقق أكثر من رقم مميز بعد نهاية الجولة الـ14.

الفوز ضد الحزم

ولعب الحزم ضد الهلال بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق الزعيم لفوز عريض بتسعة أهداف دون رد.

الهلال يتألق بدوري روشن

وحقق الأزرق أكثر من رقم مميز في دوري روشن السعودي، حيث يُعد هذا الفوز هو الأكبر في عهد دوري المحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وكان الانتصار الأكبر للاتحاد ضد القادسية بنتيجة 8\0.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على سجله دون هزائم في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليُكمل 16 مواجهة دون خسارة في المسابقة بواقع 14 مباراة في هذا الموسم ومبارتين من الموسم الرياضي الماضي”.

وسجل الأزرق فوزه السابع على التوالي في دوري روشن السعودي، والانتصار الـ12 إجمالًا، ليكون أكثر الفرق تحقيقًا للفوز، كما انفردت كتيبة جيسوس بصدارة قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 43 هدفًا.

كما ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز على الصعيد الدفاعي، حيث خرج بشباك نظيفة للمباراة الثالثة على التوالي، وللمرة الثامنة في دوري روشن السعودي إجمالًا.