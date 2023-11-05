5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة

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يحذر خبراء قيادة المركبات من بعض الأسباب التي قد تؤدي لانفجار إطار السيارة على الطريق.
إذا كان ضغط الهواء في الإطار مفرطًا أو غير كافٍ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الإطار وتحطمه. لذا، يجب التأكد من أن الإطارات معبأة بالضغط الصحيح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
مع مرور الوقت، يمكن أن يتعرض الإطار للتآكل والتلف، وخاصة إذا كانت الإطارات قديمة أو تعرضت للضغط الزائد أو الاستخدام غير السليم. قد يؤدي التآكل والضعف الهيكلي إلى تكون شقوق أو ثقوب في الإطار، مما يزيد من احتمالية انفجاره.
يمكن أن يتعرض الإطار للتلف بسبب الاحتكاك المتكرر أو التفحيط أو السرعة الجنونية على الطريق والتي قد تسبب التلف في ضعف هيكل الإطار وزيادة فرصة انفجاره.
القيادة بسرعات عالية والقيام بمانعات وانعطافات حادة يمكن أن يزيد من الضغط على الإطارات ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها. قد يتسبب هذا الضغط الزائد في انفجار الإطار.
في بعض الأحيان، قد يكون هناك عيوب في عملية التصنيع أو المواد المستخدمة في الإطارات. قد يؤدي وجود عيوب مثل تشوهات في الهيكل أو ضعف في النسيج إلى زيادة احتمالية انفجار الإطار.
– التحقق من ضغط الهواء في الإطارات بانتظام وضبطه وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
– استبدال الإطارات القديمة والتالفة بإطارات جديدة عند الحاجة.
– القيادة بحذر وتجنب القيادة العنيفة والاحتكاك المفرط مع الأجزاء الخشنة على الطريق.
– الامتثال للحدود القانونية للسرعة وتجنب القيادة بسرعات مفرطة.
– القيام بصيانة دورية لإطارات، بما في ذلك فحص التآكل والتلف وإجراء الإصلاحات اللازمة.
– شراء إطارات ذات جودة عالية ومن مصنعين موثوق بهم.
– تجنب الحمولة الزائدة على الإطارات والتأكد من أن الحمولة داخل الحدود المسموح بها للإطارات.
عندما يحدث انفجار إطار السيارة، يجب الاستجابة بسرعة واتخاذ التدابير اللازمة للسلامة. ينبغي السحب إلى جانب الطريق بأمان وتغيير الإطار المنفجر بعجلة الاحتياطية، أو الاتصال بخدمة الطريق السريع للمساعدة إذا لم يكن لديك معدات الإصلاح اللازمة.