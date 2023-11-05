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التزم بضغط الهواء المناسب في الإطارات

5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
5 أسباب لانفجار إطار السيارة على الطريق.. ونصائح مهمة لقائد المركبة
المواطن - فريق التحرير

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يحذر خبراء قيادة المركبات من بعض الأسباب التي قد تؤدي لانفجار إطار السيارة على الطريق.

ومن أبرز أسباب انفجار إطار السيارة ما يلي:

1. ضغط الهواء غير المناسب:

إذا كان ضغط الهواء في الإطار مفرطًا أو غير كافٍ، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الإطار وتحطمه. لذا، يجب التأكد من أن الإطارات معبأة بالضغط الصحيح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

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2. التآكل والضعف الهيكلي:

مع مرور الوقت، يمكن أن يتعرض الإطار للتآكل والتلف، وخاصة إذا كانت الإطارات قديمة أو تعرضت للضغط الزائد أو الاستخدام غير السليم. قد يؤدي التآكل والضعف الهيكلي إلى تكون شقوق أو ثقوب في الإطار، مما يزيد من احتمالية انفجاره.

3. التلف الناتج عن السرعات والتفحيط

يمكن أن يتعرض الإطار للتلف بسبب الاحتكاك المتكرر أو التفحيط أو السرعة الجنونية على الطريق والتي قد تسبب التلف في ضعف هيكل الإطار وزيادة فرصة انفجاره.

4. الإفراط في السرعة والقيادة العنيفة:

القيادة بسرعات عالية والقيام بمانعات وانعطافات حادة يمكن أن يزيد من الضغط على الإطارات ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها. قد يتسبب هذا الضغط الزائد في انفجار الإطار.

5. عيوب في التصنيع:

في بعض الأحيان، قد يكون هناك عيوب في عملية التصنيع أو المواد المستخدمة في الإطارات. قد يؤدي وجود عيوب مثل تشوهات في الهيكل أو ضعف في النسيج إلى زيادة احتمالية انفجار الإطار.

نصائح مهمة لتجنب انفجار الإطارات

– التحقق من ضغط الهواء في الإطارات بانتظام وضبطه وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
– استبدال الإطارات القديمة والتالفة بإطارات جديدة عند الحاجة.
– القيادة بحذر وتجنب القيادة العنيفة والاحتكاك المفرط مع الأجزاء الخشنة على الطريق.
– الامتثال للحدود القانونية للسرعة وتجنب القيادة بسرعات مفرطة.
– القيام بصيانة دورية لإطارات، بما في ذلك فحص التآكل والتلف وإجراء الإصلاحات اللازمة.
– شراء إطارات ذات جودة عالية ومن مصنعين موثوق بهم.
– تجنب الحمولة الزائدة على الإطارات والتأكد من أن الحمولة داخل الحدود المسموح بها للإطارات.

إجراء مهم لسلامة الجميع

عندما يحدث انفجار إطار السيارة، يجب الاستجابة بسرعة واتخاذ التدابير اللازمة للسلامة. ينبغي السحب إلى جانب الطريق بأمان وتغيير الإطار المنفجر بعجلة الاحتياطية، أو الاتصال بخدمة الطريق السريع للمساعدة إذا لم يكن لديك معدات الإصلاح اللازمة.

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