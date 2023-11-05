5 أعراض صحية ونفسية لـ قلة شرب الماء

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من مخاطر قلة شرب الماء والتي تسبب الجفاف لجسم الإنسان.

أعراض قلة شرب الماء

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس “إن قلة شرب الماء (الجفاف) ولو كان بسيطاً من مسبباته:

١. تعكر المزاج

٢. الدوخة

٣. الصداع

٤. عدم التركيز

٥. الخمول والكسل وفقدان النشاط والطاقة.

فوائد الماء للصحة

الماء هو المكون الكيميائي الرئيسي لجسمك، ويشكل ما بين 50 %إلى 70% في المائة من وزن جسمك. ويحتاج الجسم إلى الماء كي يبقى على قيد الحياة.

فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح. على سبيل المثال، يعمل الماء على:

– التخلص من النفايات عن طريق التبول والتعرق والتبرز

– الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية

– تليين المفاصل وتوسيدها

– حماية الأنسجة الحساسة

– يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يستنزف طاقتك ويجعلك تشعر بالتعب.

ما مقدار الماء الذي يحتاج إليه الشخص؟

يفقد الإنسان الماء كل يوم عبر التنفس والتعرق والتبول والتبرز. ولكي يتمكن الجسم من أداء وظائفه على النحو السليم، فلا بد من إعادة محتواه من الماء عن طريق تناول مشروبات وأطعمة تحتوي على الماء.

إذن، فما كمية الماء التي يحتاج إليها الشخص العادي السليم صحيًا البالغ الذي يعيش في مناخ معتدل؟

حددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة أن كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا:

15.5 كوب تقريبًا (3.7 لترًا) من السوائل يوميًا للرجال

11.5 كوب تقريبًا (2.7 لترًا) من السوائل يوميًا للنساء

وتشمل هذه التوصيات جميع السوائل كالماء وغيره من المشروبات والأطعمة. تأتي نسبة 20% تقريبًا من كمية السوائل اليومية عادةً من الطعام وتأتي النسبة الباقية من المشروبات.

ماذا عن النصيحة بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا؟

ربما تكون قد سمعت نصيحة بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا. وهو هدف معقول ويسهل تذكره.

يستطيع أغلب الأصحاء الحفاظ على رطوبة أجسامهم بشربهم الماء وغيره من السوائل كلما شعروا بالعطش. وقد يكون أقل من ثمانية أكواب في اليوم أيضًا مناسبًا لصحة البعض. لكن غيرهم قد يحتاجون إلى شرب المزيد.

ربما تحتاج إلى تعديل كمية السوائل الإجمالية التي تتناولها بناءً على عدة عوامل:

○ ممارسة الرياضة. إذا مارست أي نشاط يسبب العرق، فإنك تحتاج إلى شرب المزيد من الماء لتعويض كمية السوائل المفقودة. من المهم شرب الماء قبل ممارسة التمارين الرياضية وفي أثنائها وبعدها.

○ البيئة. قد تسبب حرارة الجو أو رطوبته العرق، وهو ما يستلزم شرب كمية إضافية من السوائل. وقد يصيب الجفاف الجسم أيضًا في الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض.

○ الحالة الصحية العامة. يفقد جسدك السوائل عندما تصاب بالحمى أو القيء أو الإسهال. اشرب المزيد من الماء أو اتبع نصيحة الطبيب بشرب محاليل تعويض السوائل. من الحالات الأخرى التي قد تستلزم زيادة كمية السوائل المتناولة أنواع عدوى المثانة وحصوات المسالك البولية.

○ الحمل والرضاعة الطبيعية. تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى تناول المزيد من السوائل للحفاظ على مستوى الترطيب في أجسامهن.