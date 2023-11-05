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لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم

5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
المواطن - فريق التحرير

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استعرض برنامج سكني، مساء اليوم الأربعاء، شروط برنامج نقل المديونية في البرنامج.

وأوضح سكني ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أن الشروط كما يلي:

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– العملاء المنتظمين بالسداد.

– العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

– لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

– لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.

– عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي:

  • أن يكون المتقدم من مواطني السعودية.
  • ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.
  • كما يجب ألا يقل عمر الفرد عن 21 عامًا كحد أدنى.
  • كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).
  • يلزم أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية.
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.
  • ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
  • كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

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