أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في فن الجداريات جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا 5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني تسببت في حيرة لهم .. الجمهور يختار الأجمل بين أهداف رونالدو وسالم الدوسري وخالد مسعد فيصل بن فرحان: إسرائيل تنتهك القوانين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة جوازات مطار الملك عبدالعزيز تضبط مسافرًا لانتحاله صفة غير صحيحة صدور نتائج الأهلية للدورة 73 في حساب المواطن فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي
استعرض برنامج سكني، مساء اليوم الأربعاء، شروط برنامج نقل المديونية في البرنامج.
وأوضح سكني ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أن الشروط كما يلي:
– العملاء المنتظمين بالسداد.
– العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.
– لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.
– لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.
– عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي: