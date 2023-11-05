5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني

استعرض برنامج سكني، مساء اليوم الأربعاء، شروط برنامج نقل المديونية في البرنامج.

وأوضح سكني ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أن الشروط كما يلي:

– العملاء المنتظمين بالسداد.

– العملاء الحاصلين على دعم كلي أو جزئي.

– لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن.

– لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم.

– عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي: