5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام نيوكاسل يخسر في الأراضي الألمانية بثنائية من دورتموند نصائح وإرشادات لتفادي المشاكل الصحية بالشتاء فوز ثمين لـ شاختار ضد برشلونة مصدر بالرئاسة الفلسطينية يكشف حقيقة محاولة اغتيال محمود عباس الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على طريقتهم الخاصة بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل النصر يتجاوز عقبة الدحيل بهاتريك تاليسكا ويعبر لثمن النهائي احسب قيمة دعم حساب المواطن والحد المانع قبل إيداع الدفعة 72
أوضحت الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك خمسة ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام.
وتابعت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه حال تربية الأغنام يوصى بتكوين القطيع من نعاج ذات أعمار متعددة لضمان استقرار المستوى الإنتاجي في المزرعة.
وأكملت، أن المربي عليه أن يكون لديه معرفة بمتطلبات السوق، ولديه القدرة على تسويق منتجات المشروع من اللحم والصوف والحليب قبل البدء بمشروع التربية.
عند تربية #الأغنام يوصى بتكوين القطيع من نعاج ذات أعمار متعددة لضمان استقرار المستوى الإنتاجي في المزرعة#رعاية_الحيوان#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/IZhCGKBI0O
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) November 7, 2023