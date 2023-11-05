5 علامات غريبة لانقطاع التنفس أثناء النوم

إذا كنت تعاني من مشكلة الشخير في المنزل، فقد تكون تعاني من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وهي حالة خطيرة محتملة يتوقف فيها المرضى عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر في المرة الواحدة.

وقد تم ربط هذه الحالة بصغر حجم الدماغ، والأضرار التي لحقت بمسار اتصالات المادة البيضاء في الدماغ، وحتى زيادة خطر الوفاة لأي سبب بثلاثة أضعاف. وإذا ترك دون علاج، فإن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يعرضك لخطر أكبر لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع 2 والاكتئاب وحتى الموت المبكر، وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب النوم.

مشاكل التنفس

وقال الدكتور راج داسجوبتا، اختصاصي النوم وأخصائي أمراض الرئة، والأستاذ المشارك في الطب السريري في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا: “يعاني أكثر من 30 مليون شخص من انقطاع التنفس أثناء النوم في الولايات المتحدة، ومع ذلك غالباً ما يتم تشخيصه بشكل ناقص أو يتم تشخيصه بشكل خاطئ”.

فيما يلي خمس علامات غريبة لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يجب مراقبتها، بحسب موقع شبكة سي إن إن الإخبارية:

1- التعرق الليلي

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الناس يتعرقون أثناء الليل. قد يكون الجو حاراً جداً، خاصة مع استمرار موجات الحر في السنوات القليلة الماضية بسبب أزمة المناخ. ويمكن أن تسبب بعض الأدوية التعرق الليلي، وكذلك السرطان، ومشاكل الغدة الدرقية، والأنفلونزا والالتهابات البكتيرية، وظهور أعراض انقطاع الطمث. لكن الأبحاث أظهرت أن حوالي 30% من الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم أبلغوا عن تعرق ليلي، حسبما قال داسجوبتا.

وأضاف داسجوبتا “لأن جسمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، فإنك تقع في وضع القتال أو الطيران، مما يؤدي إلى التعرق الليلي. وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم والذين يعانون من التعرق الليلي كانوا أكثر عرضة أيضاً لانخفاض مستويات الأكسجين لديهم بالإضافة إلى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم”.

2- الاستيقاظ المتكرر

يستيقظ العديد من الأشخاص ليلاً لتفريغ مثانتهم، ويمكن أن يكون سبب ذلك الإفراط في تناول المشروبات، أو مرض السكري، أو الوذمة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو بعض الأدوية، أو الحمل، أو مشاكل البروستاتا، وحتى شرب الكثير من السوائل قبل النوم.

لكن الاستيقاظ مرتين على الأقل في الليلة للتبول – وهو ما يسمى التبول الليلي – يمكن أن يكون أيضاً علامة على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، كما قال داسجوبتا. وأضاف “وجدت إحدى الدراسات أن حوالي 50% من المرضى الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم يعانون من التبول أثناء الليل، وأشاروا إلى أن علاج اضطراب النوم أدى إلى تقليل الاستيقاظ”.

3- طحن الأسنان بعنف

قال داسجوبتا إن طحن الأسنان أو الضغط عليها أثناء النوم ويسمى أيضاً صرير الأسنان، وقد يكون أيضاً علامة على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. وأوضح “من المؤكد أن القلق وعوامل أخرى يمكن أن تسبب صرير الأسنان، ولكن السبب الشائع هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم. هناك نظرية حول السبب، حيث يصبح مجرى الهواء مسدوداً، لذا تتحرك عضلات الفم والفك لمحاولة تحرير مجرى الهواء المسدود. لم يتم إثبات ذلك، لكنها فرضية مثيرة للاهتمام”.

4- الصداع في الصباح

وجدت الدراسات صلة بين الإصابة بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والاستيقاظ بصداع. وقال داسجوبتا “يحدث هذا عادةً يومياً أو معظم أيام الأسبوع وقد يستمر لعدة ساعات بعد الاستيقاظ في الصباح. إن سبب الصداع ليس محدداً جيداً وقد يكون متعدد العوامل”.

ولا يبدو أن الصداع الناجم عن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يؤدي إلى الغثيان أو زيادة الحساسية للضوء والصوت. وبدلاً من ذلك، يبدو أنه عبارة عن إحساس بالضغط على جانبي الجبهة يستمر حوالي 30 دقيقة، وفقاً لدراسة أجريت في يونيو 2015 .

5- الاكتئاب والتعب والأرق

قال داسجوبتا إن بعض أعراض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يمكن أن تتنكر على أنها مشكلات تتعلق بالصحة العقلية أو ضباب الدماغ أو مشاكل نوم أخرى. ويؤثر النوم على قدرتنا على التفكير والتفاعل والتذكر وحل المشكلات. وتميل النساء بشكل خاص إلى عدم الإبلاغ عن الأعراض غير النمطية مثل الأرق والتعب والاكتئاب.

وإذا أيقظك انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، فقد يكون من الصعب العودة إلى النوم. وقد يشك الشخص في أنه يعاني من الأرق، دون أن يدرك أن هناك مشكلة مختلفة قد تؤدي إلى الاستيقاظ.

وأوضح داسجوبتا أن أعراض التعب أثناء النهار تشمل نقص الحافز لإنجاز المهام اليومية، ونقص الإنتاجية في العمل، ومشاكل في الذاكرة، وانخفاض الاهتمام بالبقاء اجتماعياً.