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في ديربي الجمعة المرتقب بينهما

5 غيابات لـ الهلال ضد النصر

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
5 غيابات لـ الهلال ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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سيغيب عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 5 لاعبين، وذلك قبل مواجهة نادي النصر بعد غدٍ في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيفقد أزرق الرياض كلًّا من البرازيلي نيمار والحارس محمد العويس وياسر الشهراني وناصر الدوسري وحسان تمبكتي.

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الهلال ضد النصر

وسيقام ديربي الهلال والنصر مساء بعد غدٍ الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

محمد العويس
العويس

وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ15، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 27 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 25 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 25 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 19 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 19 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 18 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الطائي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، الخليج في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهما 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

حسان تمبكتي

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