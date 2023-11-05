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تسارع كبير في حجم الإقبال الواسع

5 ملايين زائر لـ موسم الرياض في أقل من شهر

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
5 ملايين زائر لـ موسم الرياض في أقل من شهر
المواطن - فريق التحرير

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وصلت أعداد زوار موسم الرياض منذ انطلاقه في 28 أكتوبر الماضي أكثر من 5 ملايين زائر، مما يدل على التسارع الكبير في حجم الإقبال الواسع على مناطق الموسم وفعالياته المتنوعة، إضافة إلى تجاربه المميزة.

تصاعد الزيارات

ويتفرد موسم الرياض بتزايد وتيرته الترفيهية وتصاعد أعداد زياراته منذ اللحظة الأولى لانطلاقه تحت شعار Big Time، بدءًا من افتتاحه الذي شهد نزال أشرس رجل على وجه الأرض، بحضور أعداد كبيرة من الزوار، وشخصيات شهيرة من جميع أنحاء العالم، في الحدث الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

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ونجح الموسم خلال الفترة الماضية في تسجيل أعداد كبيرة من الزيارات، وتحقيق جملة من المنجزات، في صور تكتمل فيها معادلة الخيارات الترفيهية، عبر فعاليات وتجارب نوعية.

وينتظر أن تتضاعف زيارات الموسم خلال الفترات المقبلة تبعًا للفعاليات التي تتزايد يومًا بعد آخر، حيث ينظم الموسم عددًا من المعارض والمهرجانات ونزالات الملاكمة، إضافة إلى المعارض والمهرجانات والفعاليات المتنوعة.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق WeBook من خلال الرابط: هنا.

 

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