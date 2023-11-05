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للبنين والبنات بمناطق ومحافظات السعودية

5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت اليوم الأحد الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، التي تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

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انطلاق اختبارات الفصل الأول

ومن المقرر أن ينتظم أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1445هـ، في جميع المراحل الدراسية بدءاً من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

مكاتب التعليم تشكل لجان إشرافية

وشكلت إدارات التعليم منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، ودعت مشرفيها ومديري المدارس لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وأنهت إدارات التعليم بقطاعيها البنين والبنات إعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها، وغرف التحكم “الكنترول”، والإرشادات الصحية

 

    

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