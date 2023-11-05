5 ملايين طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة الحكومة السعودية تحصل على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار تداول تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة.. غداً أمانة منطقة الرياض تضيف خدمة جديدة عبر تطبيق مدينتي زلزال عنيف بقوة 5 درجات يضرب سواحل تايوان أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق بيل جيتس يزف بشرى سارة للموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي الزامل يقترح قصر حفلات الزواج على الشاي والقهوة بلا مفاطيح محافظ الأحساء يرعى حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد
انتظم قرابة 5 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 1445هـ، يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق في أغلى وطن.
ويشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04 / 06 / 1445 هـ الموافق 17 / 12 / 2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 / 06 / 1445 هـ الموافق 04 / 01 / 2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02 / 07 / 1445 الموافق 14 / 01 / 2024.
في منطقة الرياض، انتظم أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.
وأوضح أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة ٦.٤٥ صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة ٧ صباحاً.
وأكد الثميري، على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.
وقال محمد بن ختيم المالكي معلقاً على بداية الفصل الدراسي الثاني : “ازدانت مدارسنا صباح هذا اليوم بعودة زملائي المعلمين والمعلمات، وأبنائي الطلاب والطالبات مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني ، لاستكمال رحلتهم التعليمية بكل جد واجتهاد ، وأمل وتفاؤل، وعطاء وإنجاز، فأهلاً ومرحبًا بهم، ومعهم نستشرف مستقبل الوطن.
راجيًا لهم كل العون والتوفيق والنجاح”.