5 ملايين طالب وطالبة ينتظمون على مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

انتظم قرابة 5 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 1445هـ، يحدوهم الأمل في مستقبل مشرق في أغلى وطن.

ويشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04 / 06 / 1445 هـ الموافق 17 / 12 / 2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 / 06 / 1445 هـ الموافق 04 / 01 / 2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02 / 07 / 1445 الموافق 14 / 01 / 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني

في منطقة الرياض، انتظم أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

الاصطفاف الصباحي

وأوضح أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة ٦.٤٥ صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة ٧ صباحاً.

وأكد الثميري، على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.

نستشرف مستقبل الوطن

وقال محمد بن ختيم المالكي معلقاً على بداية الفصل الدراسي الثاني : “ازدانت مدارسنا صباح هذا اليوم بعودة زملائي المعلمين والمعلمات، وأبنائي الطلاب والطالبات مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني ، لاستكمال رحلتهم التعليمية بكل جد واجتهاد ، وأمل وتفاؤل، وعطاء وإنجاز، فأهلاً ومرحبًا بهم، ومعهم نستشرف مستقبل الوطن.

راجيًا لهم كل العون والتوفيق والنجاح”.