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51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة سراكو، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف توريد وشراء.

– إداري أنظمة (للجنسين).

– موظف دعم فني.

– مدير إداري.

– محاسب (عدد وظيفتين).

– مراقب طرق (عدد 5 وظائف).

– ميكانيكي بنزين.

– موظف تسجيل ساعات الدوام.

– مأمور مستودع.

– مشرف مدني (عدد وظيفتين).

– مشغل حاسب.

– سائق.

– حرفي الورشة/ مساعد ميكانيكي.

– حرفي عامل بناء طلاء لحام (عدد وظيفتين).

– مهندس كهرباء.

– مهندس مدني.

– موظف مشتريات (عدد وظيفتين).

– مشرف ورشة.

– مشرف مدني/ كهرباء سلامة.

– مفتش أعمال الطرق (عدد 3 وظائف).

– مراقب الأعمال الكهربائية.

– مراقب سلامة مرورية (عدد وظيفتين).

– مراقب عمال كهرباء سيارات.

– مشغل حاسب آلي.

– كهربائي (عدد وظيفتين).

– مراقب مخزون.

– مشغل معدات (عدد 8 وظائف).

– عامل حرفي/ نجارة ولحام وطلاء (عدد 5 وظائف).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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