55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، والدمام، وجدة، وينبع، ورابغ.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات أول/ الحلول اللوجستية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مستشار تقني/ التطبيقات والبرمجيات (المنطقة الشرقية).

– مدير تطوير البرامج والمنتجات (المنطقة الشرقية).

– سائق نقل ثقيل (عدد 50 وظيفة/ الدمام، والرياض، وجدة، وينبع، ورابغ).

– مطور برمجيات (المنطقة الشرقية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)