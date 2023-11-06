رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض للاحتيال عبر مكالمة هاتفية ارتفاع أسعار النفط بعد قرارات الفائدة الأمريكية 6 أرقام سلبية تُلاحق مانشستر يونايتد بعد ثلاثية نيوكاسل أسباب ارتفاع حرارة الطفل وأفضل طرق العلاج قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك الملك سلمان وولي العهد يدشنان حملة إغاثة الفلسطينيين في غزة بـ50 مليون ريال شركة الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في جدة الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني أمطار الرياض تكسو العاصمة حلة من الجمال والبهاء فتاة تقطع الطريق فجأة وكادت تتسبب في حادث مروع
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نتائجه المخيبة للآمال في الموسم الرياضي الحالي، وخسر ضد نيوكاسل في كأس الرابطة، ليُحقق أكثر من رقم سلبي.
ولعب مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالأمس، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة، وخسر الشياطين الحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المسابقة.
ولفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل نجح في تحقيق أكبر فوز له أمام نظيره مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”.
ويُعد هذا الفوز هو الأكبر لفريق نيوكاسل خارج ملعبه بشكل عام أمام يونايتد منذ الانتصار بنتيجة 7\4، في سبتمبر عام 1930، كما تمكن الماكبايس من الفوز على الشياطين الحمر مرتين متتاليين دون استقبال أهداف لأول مرة في تاريخه.
وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد 8 هزائم خلال أول 15 مواجهة يخوضها في الموسم، وذلك لأول مرة منذ منافسات موسم 1962\ 1963، عندما خسر 9 مرات، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.
وهُزم يونايتد في 5 مباريات من أول 10 مواجهات يخوضها على ملعبه لأول مرة منذ موسم 1930\ 1931، كما خسر في مباراتين متتاليتين على أرضه بفارق 3 أهداف للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر عام 1962.