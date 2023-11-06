6 أرقام سلبية تُلاحق مانشستر يونايتد بعد ثلاثية نيوكاسل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نتائجه المخيبة للآمال في الموسم الرياضي الحالي، وخسر ضد نيوكاسل في كأس الرابطة، ليُحقق أكثر من رقم سلبي.

الخسارة ضد نيوكاسل

ولعب مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالأمس، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة، وخسر الشياطين الحمر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المسابقة.

أرقام سلبية لمانشستر يونايتد

ولفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل نجح في تحقيق أكبر فوز له أمام نظيره مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”.

ويُعد هذا الفوز هو الأكبر لفريق نيوكاسل خارج ملعبه بشكل عام أمام يونايتد منذ الانتصار بنتيجة 7\4، في سبتمبر عام 1930، كما تمكن الماكبايس من الفوز على الشياطين الحمر مرتين متتاليين دون استقبال أهداف لأول مرة في تاريخه.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد 8 هزائم خلال أول 15 مواجهة يخوضها في الموسم، وذلك لأول مرة منذ منافسات موسم 1962\ 1963، عندما خسر 9 مرات، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وهُزم يونايتد في 5 مباريات من أول 10 مواجهات يخوضها على ملعبه لأول مرة منذ موسم 1930\ 1931، كما خسر في مباراتين متتاليتين على أرضه بفارق 3 أهداف للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر عام 1962.