6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز

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نبه مطار الملك عبدالعزيز بشأن بعض الأمتعة غير المسموح بها للمسافرين.
وأوضح مطار الملك عبدالعزيز في تدوينة له عبر منصة إكس، أن الأمتعة غير المسموح بها هي:
– الأمتعة المستديرة وغير المرتبة.
– حقائب ملفوفة بقطع قماش.
– حقائب مربوطة بحبال.
– الأمتعة ذات الأحزمة الطويلة.
– حاملات الأمتعة القماشية.
– الوزن مخالف لاشتراطات تذكرة السفر.