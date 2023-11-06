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منها الحقائب الملفوفة بقطع قماش

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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نبه مطار الملك عبدالعزيز بشأن بعض الأمتعة غير المسموح بها للمسافرين.

وأوضح مطار الملك عبدالعزيز في تدوينة له عبر منصة إكس، أن الأمتعة غير المسموح بها هي:

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200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام

– الأمتعة المستديرة وغير المرتبة.

– حقائب ملفوفة بقطع قماش.

– حقائب مربوطة بحبال.

– الأمتعة ذات الأحزمة الطويلة.

– حاملات الأمتعة القماشية.

– الوزن مخالف لاشتراطات تذكرة السفر.

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