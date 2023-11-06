6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز

نبه مطار الملك عبدالعزيز بشأن بعض الأمتعة غير المسموح بها للمسافرين.

وأوضح مطار الملك عبدالعزيز في تدوينة له عبر منصة إكس، أن الأمتعة غير المسموح بها هي:

– الأمتعة المستديرة وغير المرتبة.

– حقائب ملفوفة بقطع قماش.

– حقائب مربوطة بحبال.

– الأمتعة ذات الأحزمة الطويلة.

– حاملات الأمتعة القماشية.

– الوزن مخالف لاشتراطات تذكرة السفر.