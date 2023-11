6 أهداف تُنهي مباراة غلطة سراي ضد مان يونايتد بتعادل مثير

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3، مباراة غلطة سراي ضد مان يونايتد الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق مانشستر يونايتد سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني جارناتشو والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين الـ11 والـ18، ثم قلص المغربي حكيم زياش الفارق محرزًا الهدف الأول لنادي غلطة سراي التركي بالدقيقة الـ29 مستغلًّا خطأ من الحارس الكاميروني أندري أونانا.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسكتلندي سكوت مكتوميناي الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد، بالدقيقة الـ55، ثم نجح فريق غلطة سراي في إحراز الهدف الثاني عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ62 بعد خطأ من الحارس أونانا.

ثم سجل اللاعب التركي كريم أوجلو الهدف الثالث لنادي غلطة سراي في الدقيقة الـ71.

وبعد المباراة، أصبح رصيد غلطة سراي 5 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 4 نقاط في المركز الرابع.

