إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر 6 أهداف تُنهي مباراة غلطة سراي ضد مان يونايتد بتعادل مثير حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية 3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج ثعبان يختبئ عند باب المنزل ويفاجئ شابًا بلدغة في الأحساء الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر أوكلاند سيتي يصل دبي ويبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3، مباراة غلطة سراي ضد مان يونايتد الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان فريق مانشستر يونايتد سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني جارناتشو والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين الـ11 والـ18، ثم قلص المغربي حكيم زياش الفارق محرزًا الهدف الأول لنادي غلطة سراي التركي بالدقيقة الـ29 مستغلًّا خطأ من الحارس الكاميروني أندري أونانا.
وفي الشوط الثاني، سجل الإسكتلندي سكوت مكتوميناي الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد، بالدقيقة الـ55، ثم نجح فريق غلطة سراي في إحراز الهدف الثاني عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ62 بعد خطأ من الحارس أونانا.
ثم سجل اللاعب التركي كريم أوجلو الهدف الثالث لنادي غلطة سراي في الدقيقة الـ71.
وبعد المباراة، أصبح رصيد غلطة سراي 5 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 4 نقاط في المركز الرابع.
غارناتشو يُهدي اليونايتد هدف التقدّم#دوري_أبطال_أوروبا | #غلطة_سراي_مانشستر_يونايتد#beINUCL | #UCL pic.twitter.com/eTavmGL1Tb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
تسديدة صاروخية من برونو فرنانديز تسكن شباك موسليرا#دوري_أبطال_أوروبا | #غلطة_سراي_مانشستر_يونايتد#beINUCL | #UCL pic.twitter.com/aHr3VyZThB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
المغربي حكيم زياش يقلّص الفارق من ركلة حرة مباشرة#دوري_أبطال_أوروبا | #غلطة_سراي_مانشستر_يونايتد#beINUCL | #UCL pic.twitter.com/mH36m0QbNu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
GOAL!!!
Scott McTominay scores his first Champions League goal to make it 3-1 to Man Utd!#beINUCL #MUFC pic.twitter.com/l8HAN6KfnK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 29, 2023