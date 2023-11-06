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متوقع أن يكون أدفأ من العام السابق

6 أيام على دخول فصل الشتاء

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
6 أيام على دخول فصل الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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أكد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه لم يتبقَّ على دخول فصل الشتاء سوى 6 أيام.

وتابع العقيل في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هذا العام متوقع أن يكون أدفأ من العام السابق، وأن عدد الليالي الباردة تتناقص بشكل كبير كل عام.

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وأضاف أنه أرصاديًّا ستدخل المملكة في فصل الشتاء في يوم 1 ديسمبر بمشيئة الله تعالى، وفلكيًّا في 22 ديسمبر المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة

ولفت إلى أنه سيلاحظ تباين في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع، من أجواء دافئة على مناطق مختلفة من المملكة.

وبين العقيل، أنه وفق المؤشرات الأولية لتقرير الشتاء هذا العام، بأنه من المتوقع أن يكون دافئًا، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة بمقدار درجة أو درجتين مئوية تقريبًا.

وأشار إلى أن معدل هطول الأمطار سيكون حول المعدل، عدا المناطق الشمالية والشرقية ومنطقتي حائل والقصيم.

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