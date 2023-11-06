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6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر
المواطن - فريق التحرير

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أصدر مركز الأرصاد الجوية 6 إنذارات باللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية على ست مناطق تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

الإنذار المبكر

وشملت إنذارات الأرصاد محافظات عدة في مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والباحة ومكة المكرمة وعسير حيث تكون الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

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كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة .

كذلك أصدر المركز، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، ومركز الفطيحة.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة.

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب تجمعات المياه والسيول واتباع تعليمات السلامة ومتابعة حالة الطقس.

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