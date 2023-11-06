6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بـ القطاع الخاص

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، أنه يمكن للعاملين والعاملات في القطاع الخاص؛ الآن استخراج “شهادة الخدمة”.

وقال الرزقي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقا”: ” إن شهادة الخدمة بمثابة خدمة رقمية، لتوثيق رحلة مسيرتكم المهنية بعد انتهاء علاقتكم التعاقدية، وهي أولى مراحل مبادرة العدالة الوقائية، كما تعد شهادة الخدمة مستند نظامي لإثبات الخبرة العملية”.

خطوات استخراج شهادة الخدمة

1- تسجيل الدخول في قوى أفراد https://qiwa.sa/ar

2- قائمة الخدمات

3- اختیار “الشهادات الوظيفية”

4- اختیار “شهادة الخدمة”

5- اختیار الخبرة المطلوبة

6- مراجعة الملخص واختيار “إصدار

مزايا شهادة الخدمة

هذا وتعتبر شهادة الخدمة هي الوثيقة التي تُثبت للموظف خبرته في المنشآت السابقة، ويمكن له إصدارها عبر منصة قوى، ومن أهم فوائد شهادة الخدمة:

1- توثيق للخبرة

2- رفع أولوية الحصول على الفرص

3- تطوير للسيرة الذاتية