6 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الأخضر

يطمح 6 لاعبين من الأخضر، في تسجيل الظهور الدولي الأول، خلال المواجهة المقبلة ضد منتخب الأردن الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية.

لاعبون ينتظرون الظهور الأول

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد الأردن، على ملعب عمان الدولي، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

والتحق بمدافع الأهلي، عبدالباسط هندي صاحب الـ26 عامًا، بصفوف منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ليرفع عدد اللاعبين الذين ينتظرون أول مشاركة دولية إلى 6.

وينتظر هندي المشاركة الدولية الأولى، بجانب كل من؛ حارسي المرمى حامد يوسف وراغد النجار، ونجمي الوسط عبد الإله هوساوي وعيد المولد، والمهاجم طلال حاجي، حيث جلس الخماسي على مقاعد بدلاء الأخضر ضد باكستان.

ترتيب مجموعة الأخضر في التصفيات

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الأخضر بصدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، ويتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.