60 مليون دولار تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين خلال ساعات من انطلاقها

بلغت حصيلة التبرعات للحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين، أكثر من 60 مليون دولار، بعد ساعات من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدة غزة من خلال حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين

وبحسب منصة ساهم للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وصل عدد المتبرعين خلال الساعات الأولى فقط 53 ألف متبرع بإجمالي أكثر من 60 مليون دولار.

وتبرع خادم الحرمين الشريفين بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة غزة، بالإضافة إلى تبرعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 20 مليون ريال للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

كيفية التبرع عبر منصة ساهم وتتمثل قنوات التبرع الرسمية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كالتالي: عبر رابط منصة “ساهم http:// sahem.ksrelief.org/Gaza

sahem.ksrelief.org/Gaza الحساب البنكي الخاص بالحملة بمصرف الراجحي: SA5580000504608018899998

إرسال رسالة نصية قصيرة للرقم 5565 تحتوى على: -الرقم 1 للتبرع بـ 10 ريالات. -الرقم 2 للتبرع بـ 20 ريالاً. -الرقم 3 للتبرع بـ 30 ريالاً.