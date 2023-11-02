60 مليون دولار تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين خلال ساعات من انطلاقها

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بلغت حصيلة التبرعات للحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين، أكثر من 60 مليون دولار، بعد ساعات من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدة غزة من خلال حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وبحسب منصة ساهم للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وصل عدد المتبرعين خلال الساعات الأولى فقط 53 ألف متبرع بإجمالي أكثر من 60 مليون دولار.
وتبرع خادم الحرمين الشريفين بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة غزة، بالإضافة إلى تبرعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 20 مليون ريال للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
-الرقم 1 للتبرع بـ 10 ريالات.
-الرقم 2 للتبرع بـ 20 ريالاً.
-الرقم 3 للتبرع بـ 30 ريالاً.
من جهتها، حثت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين في المملكة العربية السعودية بالمسارعة في المساهمة بالحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت: إن المساهمة في هذه الحملة مما يتأكد امتثالاً لما أوصانا به الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإسعاف المنكوبين والمحتاجين من المسلمين ثم امتثالاً لدعوة ولاة الأمر أيدهم الله ونظراً للحاجة الملحة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة .