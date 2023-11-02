Icon

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض Icon العاصفة سيارا تضرب أوروبا وتقطع الكهرباء عن مليون منزل Icon الجمهور يترقب قرعة كأس الملك Icon محمد صلاح يُنافس على جائزة الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر Icon آلية قرعة دور الـ8 من كأس الملك Icon حمدالله يسعى لمواصلة تألقه ضد الشباب Icon 60 مليون دولار تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين خلال ساعات من انطلاقها Icon الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين استمرار لدعم المملكة التاريخي لقضيتهم Icon أمطار غزيرة وبرَد يهشم زجاج السيارات بالدمام Icon انطلاق الجولة الـ12 من دوري روشن غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعرف على طريقة التبرع لإغاثة أهالي غزة عبر ساهم

60 مليون دولار تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين خلال ساعات من انطلاقها

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
60 مليون دولار تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين خلال ساعات من انطلاقها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بلغت حصيلة التبرعات للحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين، أكثر من 60 مليون دولار، بعد ساعات من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدة غزة من خلال حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين

وبحسب منصة ساهم للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وصل عدد المتبرعين خلال الساعات الأولى فقط 53 ألف متبرع بإجمالي أكثر من 60 مليون دولار.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 72

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 72

جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي

جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي

وتبرع خادم الحرمين الشريفين بـ 30 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة غزة، بالإضافة إلى تبرعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ 20 مليون ريال للحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

كيفية التبرع عبر منصة ساهم

وتتمثل قنوات التبرع الرسمية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كالتالي:
  • عبر رابط منصة “ساهم sahem.ksrelief.org/Gaza 
  • الحساب البنكي الخاص بالحملة بمصرف الراجحي: SA5580000504608018899998 
  • إرسال رسالة نصية قصيرة للرقم 5565 تحتوى على:

-الرقم 1 للتبرع بـ 10 ريالات.

-الرقم 2 للتبرع بـ 20 ريالاً.

-الرقم 3 للتبرع بـ 30 ريالاً.

هيئة كبار العلماء تدعو للتبرع

من جهتها، حثت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين في المملكة العربية السعودية بالمسارعة في المساهمة بالحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت: إن المساهمة في هذه الحملة مما يتأكد امتثالاً لما أوصانا به الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإسعاف المنكوبين والمحتاجين من المسلمين ثم امتثالاً لدعوة ولاة الأمر أيدهم الله ونظراً للحاجة الملحة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة

أخبار رئيسية
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة
العالم

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

العالم
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
تكنولوجيا

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج...

تكنولوجيا
الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع
العالم

الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم...

العالم
الوقت يداهم غزة
العالم

الوقت يداهم غزة

العالم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في رين
الرياضة

باريس سان جيرمان يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية...

الرياضة