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7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت
المواطن - فريق التحرير

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تُفتتح مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت بإقامة 7 مباريات.

مباريات السبت

وفي تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة سيلعب “فولهام ضد مانشستر يونايتد”.

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وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية تقام مباريات “إيفرتون ضد برايتون” و”مانشستر سيتي ضد بورنموث” و”بيرنلي ضد كريستال بالاس” و”شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون” و”برينتفورد ضد وست هام يونايتد”.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل
جانب من المباراة – المصدر manutd

وفي تمام السابعة والنصف مساءً تقام مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد.

وفي مباريات الأحد المقبل سيلعب “نوتنغهام ضد أستون فيلا” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب ليفربول ضد لوتون تاون في السابعة والنصف مساءً.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ11، كانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات أمس، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات السبت الماضي، فاز إيفرتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على نوتنغهام بثلاثية دون رد، وتعادل برايتون مع فولهام بهدف لكل فريق، بينما فاز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد.

مانشستر سيتي

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