7 نصائح مهمة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في الشتاء

يؤكد الأطباء على أهمية التزام مرضى الربو والجهاز التنفسي ببعض النصائح للوقاية من مضاعفات الجهاز التنفسي في فصل الشتاء.

وفي فصل الشتاء تكثر الأمراض التنفسية ويتأثر الجهاز التنفسي بانخفاض الحرارة خاصة لمرضى الربو والحساسية.

وإليكم بعض التوجيهات المهمة والنصائح التي يمكن أن تساعد مرضى الربو في التعامل مع الأعراض والتقليل من تفاقمها خلال فصل الشتاء وانخفاض الحرارة:

نصائح هامة لمرضى الربو

1. حماية الجهاز التنفسي: ارتدِ ملابس دافئة وغطِّ رأسك بوشاح لتدفئة الهواء قبل أن يصل إلى الرئتين. كما يُنصَح بتجنُّب التعرُّض المباشر للهواء البارد والرطب.

2. الاهتمام بنظافة المنزل : حافظ على نظافة المنزل وتجنُّب التعرُّض للملوثات مثل الغبار والعفن والروائح القوية. استخدم مكنسة ذات فلتر للغبار وحافظ على تهوية المنزل بشكل جيد.

3. تجنُّب المواد المثيرة: حاول تجنُّب التعرُّض للمواد المثيرة للربو مثل الدخان والعطور القوية والأبخرة الكيميائية، فقد تزيد من تهيُّج الجهاز التنفسي.

أهمية الراحة والنوم الجيد

4. احذر من العدوى: اغسل يديك بانتظام وتجنُّب الأشخاص المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل الزكام والإنفلونزا. استخدم المطهِّرات اليدوية إذا لم يكن بإمكانك غسل يديك بالماء والصابون.

5. اتبِع العلاج الوقائي: استمر في استخدام الأدوية الموصوفة لك من قِبَل الطبيب المعالج، بما في ذلك البخاخات الموسَّعة للشعب الهوائية والأدوية المضادة للالتهاب. لا تتوقَّف عن استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب.

6. أهمية الراحة والنوم الجيد: يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد، حيث يمكن أن يخفِّف ذلك من احتمالية تفاقم أعراض الربو.

7. حافظ على نظام غذائي صحي: تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بالفواكه والخضراوات والمكونات الغنية بالألياف. قد تساعد بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 على تقليل الالتهابات في الجهاز التنفسي.