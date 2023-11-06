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لا إصابات أو حوادث في مختلف مواقع العمل

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٠ مساءً
700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
المواطن - فريق التحرير

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بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني، احتفت الشركة مؤخرًا بمناسبة نجاحها اللافت في تسجيل إتمام 700 ألف ساعة عمل آمنة خلال تأهيل وتطوير المدرج الغربي للطائرات، الواقع بمطار الملك فهد الدولي، ولم تسجل الشركة خلال التأسيس ومراحل التنفيذ– ولله الحمد- أي إصابات أو حوادث في مختلف مواقع العمل.

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عمليات مطار الملك فهد الدولي

وأثنى الحسني على الجهود المبذولة من قطاع المشاريع والدعم الفني بشركة مطارات الدمام، إلى جانب الجهود الكبيرة والمشهودة للقطاع الخاص ممثلًا بمقاول المشروع شركة “المباني” واستشاري المشروع شركة “إيجيس”، كما تم تكريم كافة المتميزين في نطاق السلامة من المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع اعتزازًا بجهودهم، ومثنيًا على التزام الجميع بكافة إجراءات السلامة المتبعة بأعلى المقاييس العالمية المرتبطة بموقعٍ وبأهمية مدرج طيران دولي، وانعكاس هذا العمل إيجابًا على تحقيق أعلى مستويات السلامة للمسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي مستقبلًا.

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الملك فهد الدولي

تطوير المدرج

وتفقد الحسني بحضور قادة مختلف القطاعات من شركة مطارات الدمام والشركات الإنشائية والاستشارية الشريكة، سير الأعمال في جانب تأهيل وتطوير المدرج، والتي انتقلت حاليًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة حسب خطط العمل المعتمدة، مشيدًا بما رأى من تقدم الأعمال ومراعاة أعلى مقاييس الجودة والكفاءة.

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