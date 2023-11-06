وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو روان للحفر 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام معلومات عن عبدالله السالم بعد مطالبة جماهير الاتحاد برحيله وظائف شاغرة في فروع قطار سار الأمن العام: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل مخالفة مرورية وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي الهلال يهزم مومباي سيتي بثنائية ويواصل صدارته الآسيوية جامعة الإمام محمد بن سعود تحتفي بـ الحجيلان أول وزير إعلام في المملكة
بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني، احتفت الشركة مؤخرًا بمناسبة نجاحها اللافت في تسجيل إتمام 700 ألف ساعة عمل آمنة خلال تأهيل وتطوير المدرج الغربي للطائرات، الواقع بمطار الملك فهد الدولي، ولم تسجل الشركة خلال التأسيس ومراحل التنفيذ– ولله الحمد- أي إصابات أو حوادث في مختلف مواقع العمل.
وأثنى الحسني على الجهود المبذولة من قطاع المشاريع والدعم الفني بشركة مطارات الدمام، إلى جانب الجهود الكبيرة والمشهودة للقطاع الخاص ممثلًا بمقاول المشروع شركة “المباني” واستشاري المشروع شركة “إيجيس”، كما تم تكريم كافة المتميزين في نطاق السلامة من المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع اعتزازًا بجهودهم، ومثنيًا على التزام الجميع بكافة إجراءات السلامة المتبعة بأعلى المقاييس العالمية المرتبطة بموقعٍ وبأهمية مدرج طيران دولي، وانعكاس هذا العمل إيجابًا على تحقيق أعلى مستويات السلامة للمسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي مستقبلًا.
وتفقد الحسني بحضور قادة مختلف القطاعات من شركة مطارات الدمام والشركات الإنشائية والاستشارية الشريكة، سير الأعمال في جانب تأهيل وتطوير المدرج، والتي انتقلت حاليًا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة حسب خطط العمل المعتمدة، مشيدًا بما رأى من تقدم الأعمال ومراعاة أعلى مقاييس الجودة والكفاءة.